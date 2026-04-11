Выросло количество пострадавших в результате ударов БпЛА по жилым домам в Сумах
До 16 выросло количество пострадавших в результате ударов БпЛА по жилым домам в Сумах 10 апреля
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумский горсовет.
Среди пострадавших и дети уточнил начальник МВА Сергей Кривошеенко.
"Среди раненых – 14-летний парень. Ему оказана необходимая медицинская помощь на месте. Госпитализирована 87-летняя женщина. Большинство пострадавших – люди пожилого возраста", – говорится в сообщении.
Напомним, вечером 10 апреля армия РФ ударила по сумской многоэтажке . На месте загорелся пожар. Тогда сообщалось о нескольких пострадавших.
