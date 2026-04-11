11 квітня 2026, 09:24

Зросла кількість постраждалих внаслідок ударів БпЛА по житлових будинках у Сумах

фото: suspilne.media
До 16 зросла кількість постраждалих внаслідок ударів БпЛА по житлових будинках у Сумах 10 квітня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Сумську міськраду.

Серед потерпілих і діти, уточнив начальник МВА Сергій Кривошеєнко.

"Серед поранених – 14-річний хлопець. Йому надано необхідну медичну допомогу на місці. Госпіталізовано 87-річну жінку. Більшість постраждалих – люди літнього віку", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, увечері 10 квітня армія РФ вдарила по сумській багатоповерхівці. На місці зайнялась пожежа. Тоді повідомлялось про кількох постраждалих.

Суми постраждалі атака війна дрон
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
