Зросла кількість постраждалих внаслідок ударів БпЛА по житлових будинках у Сумах
До 16 зросла кількість постраждалих внаслідок ударів БпЛА по житлових будинках у Сумах 10 квітня
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Сумську міськраду.
Серед потерпілих і діти, уточнив начальник МВА Сергій Кривошеєнко.
"Серед поранених – 14-річний хлопець. Йому надано необхідну медичну допомогу на місці. Госпіталізовано 87-річну жінку. Більшість постраждалих – люди літнього віку", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, увечері 10 квітня армія РФ вдарила по сумській багатоповерхівці. На місці зайнялась пожежа. Тоді повідомлялось про кількох постраждалих.
10 квітня 2026, 17:55"Зниклі" дружини для відстрочки: викрито суддівсько-адвокатську схему на Сумщині
10 квітня 2026, 13:27Удар по Сумах: встановлено 8 російських командирів, причетних до атаки
10 квітня 2026, 11:21
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
РФ атакувала Україну 160 безпілотниками: скільки збила ППО
11 квітня 2026, 09:11Протягом минулої доби українські захисники знищили 1440 окупантів
11 квітня 2026, 08:54Акторка Наталка Денисенко зізналась, на що вона витрачає пів мільйона на місяць
11 квітня 2026, 01:35Кошики, товари для церкви, ковбаса та інше: що найчастіше купували українці перед Великоднем
11 квітня 2026, 00:35В Україні знову дорожчає морква: які ціни в супермаркетах
10 квітня 2026, 23:55На Буковині люди перерахували аферистам десятки тисяч: у поліції попереджають про схему
10 квітня 2026, 23:35У Києві в одному з дворів після дощу утворилась велика калюжа і там тепер живуть качки
10 квітня 2026, 23:12Рейси для ухилянтів: на Житомирщині викрили незаконний маршрут за кордон
10 квітня 2026, 23:00Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку в Сумах, полумʼя охопило майже весь будинок
10 квітня 2026, 22:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі блоги »