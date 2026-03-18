В Сумской области за сутки – почти 50 обстрелов, двое пострадавших

За прошедшие сутки в Сумской области зафиксировано почти 50 обстрелов по 23 населенным пунктам в 10 общинах

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, в Краснопольской общине – в результате удара кассетными боеприпасами пострадали женщина 63 года и мужчина 65 лет. Оба доставлены в больницу, им оказывают медицинскую помощь.

Повреждение объектов:

Сумская община – частные дома, нежилое помещение, объекты инфраструктуры

Краснопольская и Великописаревская бщина – частные дома, автомобили

Тростянецкая и Кириковская общины – нежилые помещения, объекты инфраструктуры

Глуховская и Шосткинская общины – жилые дома, поврежденные в результате атак днем ранее

Воздушная тревога в регионе длилась 14 часов 10 минут.

Напомним, в ночь на 18 марта враг более 10 раз атаковал два района Днепропетровской области артиллерией и беспилотниками. Информации о пострадавших нет.