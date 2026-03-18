В Сумской области за сутки – почти 50 обстрелов, двое пострадавших
За прошедшие сутки в Сумской области зафиксировано почти 50 обстрелов по 23 населенным пунктам в 10 общинах
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
По его словам, в Краснопольской общине – в результате удара кассетными боеприпасами пострадали женщина 63 года и мужчина 65 лет. Оба доставлены в больницу, им оказывают медицинскую помощь.
Повреждение объектов:
- Сумская община – частные дома, нежилое помещение, объекты инфраструктуры
- Краснопольская и Великописаревская бщина – частные дома, автомобили
- Тростянецкая и Кириковская общины – нежилые помещения, объекты инфраструктуры
- Глуховская и Шосткинская общины – жилые дома, поврежденные в результате атак днем ранее
Воздушная тревога в регионе длилась 14 часов 10 минут.
Напомним, в ночь на 18 марта враг более 10 раз атаковал два района Днепропетровской области артиллерией и беспилотниками. Информации о пострадавших нет.
18 марта 2026, 08:54
13 марта 2026
В Киеве ввели временные графики отключений света
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все блоги »