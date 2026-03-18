18 марта 2026, 09:25

В Сумской области за сутки – почти 50 обстрелов, двое пострадавших

Иллюстративное фото: Новынарня
За прошедшие сутки в Сумской области зафиксировано почти 50 обстрелов по 23 населенным пунктам в 10 общинах

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, в Краснопольской общине – в результате удара кассетными боеприпасами пострадали женщина 63 года и мужчина 65 лет. Оба доставлены в больницу, им оказывают медицинскую помощь.

Повреждение объектов:

  • Сумская община – частные дома, нежилое помещение, объекты инфраструктуры
  • Краснопольская и Великописаревская бщина – частные дома, автомобили
  • Тростянецкая и Кириковская общины – нежилые помещения, объекты инфраструктуры
  • Глуховская и Шосткинская общины – жилые дома, поврежденные в результате атак днем ранее

Воздушная тревога в регионе длилась 14 часов 10 минут.

Напомним, в ночь на 18 марта враг более 10 раз атаковал два района Днепропетровской области артиллерией и беспилотниками. Информации о пострадавших нет.

Россияне атаковали дроном Золочев на Харьковщине: пятеро пострадавших
18 марта 2026, 09:13
РФ ночью атаковала Украину 147 беспилотниками: есть попадания на 12 локациях
18 марта 2026, 08:57
В Одесской области россияне атаковали объект критической инфраструктуры
18 марта 2026, 08:54
Все новости »
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
В Киеве ввели временные графики отключений света
18 марта 2026, 11:06
В Киевской области 13-летнего мальчика поразило током на крыше электрички
18 марта 2026, 10:57
В Сумской области чиновница налоговой требовала 2 млн грн взятки с предприятия
18 марта 2026, 10:43
Военный РФ получил пожизненное за убийство капитана в Херсонской области
18 марта 2026, 10:38
На Львовщине столкнулись легковушка и микроавтобус: четверо пострадавших
18 марта 2026, 10:28
Деньги ЕС и МВФ под угрозой: останется ли Украина без них
18 марта 2026, 10:18
Россияне сбросили две ФАБ-250 на Краматорск: среди раненых – дети
18 марта 2026, 09:51
Укрзализныця отменила прямое скоростное сообщение с Харьковом: что известно
18 марта 2026, 09:40
РФ атаковала железную дорогу на Черниговщине: есть раненые
18 марта 2026, 09:27
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
