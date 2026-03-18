09:27  18 березня
РФ атакувала залізницю на Чернігівщині: є поранені
08:23  18 березня
На Хмельниччині чоловік обстріляв будинок колишньої дівчини
07:53  18 березня
На Дніпропетровщині одночасно зникли п'ять підлітків: поліція розшукує їх
UA | RU
UA | RU
18 березня 2026, 09:25

На Сумщині за добу – майже 50 обстрілів, двоє постраждалих

18 березня 2026, 09:25
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: Новинарня
Читайте также
на русском языке

За минулу добу в Сумській області зафіксовано майже 50 обстрілів по 23 населених пунктах у 10 громадах

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, в Краснопільській громаді – внаслідок удару касетними боєприпасами постраждали жінка 63 років та чоловік 65 років. Обох доставлено до лікарні, їм надають медичну допомогу.

Пошкодження об'єктів:

  • Сумська громада – приватні будинки, нежитлове приміщення, об’єкти інфраструктури
  • Краснопільська та Великописарівська громади – приватні будинки, автомобілі
  • Тростянецька та Кириківська громади – нежитлові приміщення, об’єкти інфраструктури
  • Глухівська та Шосткинська громади – житлові будинки, пошкоджені внаслідок атак днем раніше

Повітряна тривога тривала 14 годин 10 хвилин.

Нагадаємо, в ніч на 18 березня ворог понад 10 разів атакував два райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками. Інформації про постраждалих немає.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Всі публікації »
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Ігор Луценко
Всі блоги »