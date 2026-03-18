На Сумщині за добу – майже 50 обстрілів, двоє постраждалих
За минулу добу в Сумській області зафіксовано майже 50 обстрілів по 23 населених пунктах у 10 громадах
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
За його словами, в Краснопільській громаді – внаслідок удару касетними боєприпасами постраждали жінка 63 років та чоловік 65 років. Обох доставлено до лікарні, їм надають медичну допомогу.
Пошкодження об'єктів:
- Сумська громада – приватні будинки, нежитлове приміщення, об’єкти інфраструктури
- Краснопільська та Великописарівська громади – приватні будинки, автомобілі
- Тростянецька та Кириківська громади – нежитлові приміщення, об’єкти інфраструктури
- Глухівська та Шосткинська громади – житлові будинки, пошкоджені внаслідок атак днем раніше
Повітряна тривога тривала 14 годин 10 хвилин.
Нагадаємо, в ніч на 18 березня ворог понад 10 разів атакував два райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками. Інформації про постраждалих немає.
Росіяни атакували дроном Золочів на Харківщині: п’ятеро постраждалихВсі новини »
18 березня 2026, 09:13РФ вночі атакувала Україну 147 безпілотниками: є влучання на 12 локаціях
18 березня 2026, 08:57На Одещині росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури
18 березня 2026, 08:54
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
На Сумщині посадовиця податкової вимагала 2 млн грн хабаря з підприємства
18 березня 2026, 10:43Військовий РФ отримав довічне за вбивство капітана на Херсонщині
18 березня 2026, 10:38На Львівщині зіткнулися легковик та мікроавтобус: четверо постраждалих
18 березня 2026, 10:28Гроші ЄС і МВФ під загрозою: чи залишиться Україна без них
18 березня 2026, 10:18Росіяни скинули дві ФАБ-250 на Краматорськ: серед поранених – діти
18 березня 2026, 09:51Укрзалізниця скасувала пряме швидкісне сполучення з Харковом: що відомо
18 березня 2026, 09:40РФ атакувала залізницю на Чернігівщині: є поранені
18 березня 2026, 09:27Росіяни атакували дроном Золочів на Харківщині: п’ятеро постраждалих
18 березня 2026, 09:13РФ вночі атакувала Україну 147 безпілотниками: є влучання на 12 локаціях
18 березня 2026, 08:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Всі блоги »