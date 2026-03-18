На Сумщині за добу – майже 50 обстрілів, двоє постраждалих

За минулу добу в Сумській області зафіксовано майже 50 обстрілів по 23 населених пунктах у 10 громадах

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, в Краснопільській громаді – внаслідок удару касетними боєприпасами постраждали жінка 63 років та чоловік 65 років. Обох доставлено до лікарні, їм надають медичну допомогу.

Пошкодження об'єктів:

Сумська громада – приватні будинки, нежитлове приміщення, об’єкти інфраструктури

Краснопільська та Великописарівська громади – приватні будинки, автомобілі

Тростянецька та Кириківська громади – нежитлові приміщення, об’єкти інфраструктури

Глухівська та Шосткинська громади – житлові будинки, пошкоджені внаслідок атак днем раніше

Повітряна тривога тривала 14 годин 10 хвилин.

Нагадаємо, в ніч на 18 березня ворог понад 10 разів атакував два райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками. Інформації про постраждалих немає.