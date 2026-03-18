В ночь на 18 марта враг более 10 раз атаковал два района области артиллерией и беспилотниками

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине россияне били по самому Никополю, Покровскому, Марганецкому, Красногригоревскому громадам.

На Синельниковщине оккупанты попали в Межевскую и Васильковскую громады. Горели частный дом и хозяйственные постройки.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 736 ударов по 39 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще один получил ранения.