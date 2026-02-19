13:20  19 февраля
В Киевской области легковушка столкнулась со школьным автобусом: есть пострадавшие
11:14  19 февраля
Стрельба на Буковине: гражданские заблокировали авто полиции
09:08  19 февраля
В Калуше суд признал невменяемой мать, утопившую 3-летнюю дочь
19 февраля 2026, 14:41

На Сумщине пограничники уничтожили более полусотни российских дронов

19 февраля 2026, 14:41
Фото: ГПСУ
За прошедшие сутки огневые группы Госпогранслужбы в Сумской области уничтожили в общей сложности 53 вражеских ударных беспилотников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

В частности, бойцы 5 пограничного отряда ликвидировали 26 вражеских БпЛА: один "шахед", шесть "Молний" и 19 FPV-дронов, из которых 12 управлялись с помощью оптоволокна.

В то же время бойцы бригады "Стальная граница" уничтожили еще один "шахед", два "Гербера", три "Молнии" и 21 FPV-дронов.

Напомним, украинские военные уничтожили редкий российский дрон за 100 тысяч долларов.

пограничники Сумская область дрон беспилотники ГПСУ
У жительницы Тернопольщины обнаружили бешенство
19 февраля 2026, 15:29
В Николаевской области в результате ДТП травмировались пять человек
19 февраля 2026, 15:14
Новым руководителем порта Южный может стать Артем Литвинов, никогда профессионально не занимавшийся морскими перевозками
19 февраля 2026, 15:03
В Полтавской области поезд насмерть сбил 19-летнего юношу
19 февраля 2026, 14:57
Резерв+ временно прекратит работу
19 февраля 2026, 14:17
Чернигов и Славутич полностью обесточены из-за аварии на энергообъекте
19 февраля 2026, 13:56
На Полтавщине разоблачили нарколабораторию с оборотом более 70 миллионов гривен в месяц
19 февраля 2026, 13:40
Тепло, смех и память: как в Винницкой области поддерживают семьи Защитников
19 февраля 2026, 13:36
В Киевской области легковушка столкнулась со школьным автобусом: есть пострадавшие
19 февраля 2026, 13:20
