Фото: ГПСУ

За прошедшие сутки огневые группы Госпогранслужбы в Сумской области уничтожили в общей сложности 53 вражеских ударных беспилотников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

В частности, бойцы 5 пограничного отряда ликвидировали 26 вражеских БпЛА: один "шахед", шесть "Молний" и 19 FPV-дронов, из которых 12 управлялись с помощью оптоволокна.

В то же время бойцы бригады "Стальная граница" уничтожили еще один "шахед", два "Гербера", три "Молнии" и 21 FPV-дронов.

Напомним, украинские военные уничтожили редкий российский дрон за 100 тысяч долларов.