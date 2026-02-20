11:58  20 февраля
В Харькове мужчина сменил пол и через суд добился исключения из военного учета
08:24  20 февраля
Бил ногами в голову и снимал на видео: на Днепропетровщине подросток избил бездомного
08:12  20 февраля
В Ивано-Франковской области накрыли нелегальную АЗС
20 февраля 2026, 09:20

РФ атаковала Украину баллистикой и 128 беспилотниками: есть попадания на 14 локациях

20 февраля 2026, 09:20
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
В ночь на 20 февраля враг атаковал Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М", а также 128 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 107 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 21 ударного БПЛА на 14 локациях, а также падение обломков сбитой цели на одной локации.

Атака на Украину 20 февраля 2026 года

Напомним, утром 20 февраля россияне нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова. Повреждены админздания, дома и авто.

