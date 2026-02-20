Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 20 февраля враг атаковал Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М", а также 128 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 107 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 21 ударного БПЛА на 14 локациях, а также падение обломков сбитой цели на одной локации.

Напомним, утром 20 февраля россияне нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова. Повреждены админздания, дома и авто.