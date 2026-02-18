Ракетный удар по Сумщине: разрушено предприятие, повреждено жилье и технику
В Шосткинском районе Сумской области в результате российского удара разрушено предприятие
Об этом сообщил Шосткинский РВА, передает RegioNews.
Отмечается, что 17 февраля вечером Березовская община подверглась ракетному удару.
В результате атаки разрушено местное предприятие, а также повреждена техника, которая обеспечивала жизнедеятельность общины и соседних населенных пунктов.
Кроме того, под обстрелы попали жилые дома.
На месте работают соответствующие службы, ведется обследование территории и фиксация последствий разрушений.
Напомним, в течение 17 февраля российские войска совершили 38 обстрелов 27 населенных пунктов Сумской области. Зафиксированы удары разными типами вооружения. Под прицелом оказались общины Сумского, Шосткинского, Ахтырского и Конотопского районов. Погибла женщина, 19 человек пострадали.