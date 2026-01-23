07:36  23 января
23 января 2026, 08:38

"Воспитывал" чужого ребенка силой: семья из Луцка требует полмиллиона морального вреда

23 января 2026, 08:38
Фото: Аверс
В Луцке рассматривают дело в отношении мужчины, обвиняемого в хулиганстве после инцидента с малолетним парнем в одном из торговых центров города

Об этом идет речь в сюжете ТРК "Аверс", передает RegioNews.

По данным следствия, обвиняемый применил физическую силу к ребенку, пытаясь "воспитать" его.

"Он открыл дверь в женский туалет, но не заглядывал в кабинки. Дальше закрыл дверь. Вышла женщина того мужчины. Говорит: "Чего ты здесь заглядываешь?" Он ответил, что заглянул просто так. И отошел тот парень и ударил ему левой ногой по голове, а правой по носу, сломав его, так сильно отбивал его, – сказал несовершеннолетний свидеть

Свидетель утверждает, что мужчина ударил парня ногами по голове и лицу, в результате чего пострадавшему сломали нос.

Отец ребенка сообщил, что узнал о случившемся от жены и сразу приехал на место. По его словам, мальчик госпитализирован, медики диагностировали перелом носа.

Обвиняемый свою вину признает частично. Он отрицает, что бил ребенка ногами по голове или брал его за шею, и утверждает, что его действия были другими, чем описывают свидетели. По словам мужчины, на видеозаписи зафиксировано только прикосновение ногой, а не сильный удар.

Родители потерпевшего подали в суд гражданский иск, требуя 15 тысяч гривен материальной компенсации и 500 тысяч морального ущерба. Они объясняют это затратами на лечение и психологическую помощь, поскольку ребенок получил как физическую, так и психологическую травму.

Потерпевшая сторона планирует предоставить суду дополнительные доказательства, в том числе аудиозапись разговора с ребенком сразу после инцидента.

Напомним, правоохранители завершили досудебное расследование в отношении отца-воспитателя детского дома семейного типа за пытки детей. Как выяснили правоохранители, в течение 2022-2025 годов обвиняемый систематически применял к ним психологическое давление и физическое насилие.

