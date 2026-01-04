Фото: Телеграмм/Реальный Киев

На Оболони в Киеве взорвался автомобиль, есть пострадавшие. Следователи выясняют обстоятельства инцидента

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В Оболонском районе Киева произошел взрыв автомобиля, сообщают местные жители. Согласно предварительной информации, есть люди, получившие травмы, однако их состояние уточняется.

Жители района сообщают, что звук взрыва был слышен на значительном расстоянии. На место происшествия прибыли правоохранители и спасательные службы для установления обстоятельств инцидента и помощи пострадавшим.

На момент инцидента тревоги в Киеве и области не объявляли. Предварительно взрыв мог носить технический или бытовой характер, однако точную причину будут выяснять следователи.

