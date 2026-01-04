09:17  03 января
В Харькове из-за ракетной атаки погиб 3-х летний ребенок, по меньшей мере 30 раненых
14:15  03 января
Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны
11:15  03 января
Единый реестр оружия МВД временно приостанавливает работу: что необходимо знать
04 января 2026, 11:02

В жилом районе Киева раздался взрыв автомобиля: есть травмированные

04 января 2026, 11:02
Читайте також українською мовою
Фото: Телеграмм/Реальный Киев
Читайте також
українською мовою

На Оболони в Киеве взорвался автомобиль, есть пострадавшие. Следователи выясняют обстоятельства инцидента

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В Оболонском районе Киева произошел взрыв автомобиля, сообщают местные жители. Согласно предварительной информации, есть люди, получившие травмы, однако их состояние уточняется.

Жители района сообщают, что звук взрыва был слышен на значительном расстоянии. На место происшествия прибыли правоохранители и спасательные службы для установления обстоятельств инцидента и помощи пострадавшим.

Взрыв автомобиля произошел на Оболони

На момент инцидента тревоги в Киеве и области не объявляли. Предварительно взрыв мог носить технический или бытовой характер, однако точную причину будут выяснять следователи.

Ранее сообщалось, в Киеве 16-летняя девушка упала в неогороженную яму с горячей водой после прорыва трубы теплосети центрального отопления.

30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
