Харьковская областная прокуратура получила нового руководителя

иллюстративное фото: из открытых источников

Прокуратуру Харьковщины возглавил Юрия Папушу, до этого работавший заместителем руководителя Киевской городской прокуратуры

Об этом сообщила журналистам спикер ведомства Валерия Чирина, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"С 18 февраля 2026 года руководителем Харьковской областной прокуратуры назначен Юрий Папуша", – говорится в сообщении.

Работу в органах прокуратуры он начал в 2012 году в должности следователя Киевской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере Центрального региона Украины. Впоследствии Юрий Папуша занимал должность замруководителя Черноморской окружной прокуратуры Одесской области. Также работал в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Южного региона, а также являлся заместителем военного прокурора Одесского гарнизона.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экспрокурору за многомиллионный ущерб государству. Речь идет о Константине Кулике.