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В Сумах перед судом предстанет 51-летний преподаватель. Он систематически домагался несовершеннолетней студентки

Об этом сообщает прокуратура Сумской области, передает RegioNews.

В Сумах будут судить 51-летнего преподавателя одного из местных учебных заведений из-за совершения сексуального насилия в отношении несовершеннолетней студентки. Также он обвиняется в распространении видеопродукции порнографического характера.

В октябре 2021 года преподаватель остался со студенткой наедине в одном из кабинетов. Тогда он совершил против воли девушки действия сексуального характера, а также пытался склонить ее к половому акту.

Поведение мужчины было системным. Он постоянно уделял студентке чрезмерное внимание: задавал непристойные вопросы, предлагал провести домой, пытался поцеловать. Также он посылал девушке видеофайлы порнографического характера.

"В настоящее время по ходатайству следователя и прокурора обвиняемого отстранены от занимаемой должности", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, во Львовской области мужчина в соцсети познакомился с 12-летней девочкой и присылал ей непристойные фото. Впоследствии он хотел встретиться с ребенком для удовлетворения его сексуальных потребностей. К счастью, девочка рассказала об этом матери.