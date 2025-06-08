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08 червня 2025, 13:00

У Сумах судитимуть викладача, який домагався до неповнолітньої студентки

08 червня 2025, 13:00
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Ілюстративне фото
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У Сумах перед судом постане 51-річний викладач. Він систематично домагався неповнолітньої студентки

Про це повідомляє прокуратура Сумської області, передає RegioNews.

У Сумах судитимуть 51-річного викладача одного з місцевих навчальних закладів через вчинення сексуального насильства щодо неповнолітньої студентки. Також його обвинувачують у розповсюдженні відеопродукції порнографічного характеру.

У жовтні 2021 року викладач залишився зі студенткою наодинці в одному з кабінетів. Тоді він вчинив проти волі дівчини дії сексуального характеру, а також намагався схилити її до статевих зносин.

Поведінка чоловіка була системною. Він постійно приділяв студентці надмірну увагу: ставив непристойні питання, пропонував провести додому, намагався поцілувати. Також він надсилав дівчині відеофайли порнографічного характеру.

"На даний час за клопотанням слідчого та прокурора обвинуваченого відсторонено від займаної посади", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік у соцмережі познайомився з 12-річною дівчинкою та надсилав їй непристойні фото. Згодом він хотів зустрітися з дитиною для задовільнення його сексуальних потреб. На щастя, дівчинка розповіла про це матері.

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