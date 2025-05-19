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19 мая 2025, 11:20

Российские войска активизировались в приграничной зоне, – ГНСУ

19 мая 2025, 11:20
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фото: armyinform
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Оккупационные войска ужесточили штурмы в приграничье. Самая тяжелая ситуация – в зоне ответственности ГПСУ в Сумской, Харьковской и в направлении Краматорска

Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает RegioNews со ссылкой на Цензор.НЕТ.

"Ежедневно могу отметить, что враг не прекращает оказывать давление в направлении Краматорска. Фактически те позиции пограничников, которые удерживают наши подразделения, враг ежедневно атакует, чтобы выбить наших защитников с занимаемых позиций. Однако, к счастью, врагу не удаётся этого добиться, благодаря стойкости и мужеству тех военнослужащих, которые находятся непосредственно на передовой", – пояснил спикер.

"В целом в пределах областей по границе с государством-террористом, по линии фронта, где находятся пограничные подразделения, могу отметить, что Россия не прекращает свои агрессивные действия. За последнее время, наоборот, усилились попытки штурмов, обстрелы, которые не прекращаются", – сказал он.

Комментируя ситуацию в Сумской области, спикер заявил, что РФ применяет большое количество КАБов.

"Если отдельно снова обратиться к Сумской области, то участок в направлении населённых пунктов Басовка, Журавка – это те районы, где враг продолжает применять тактику малых штурмовых групп и, к сожалению, мы видим, что он пытается расширить эту зону и на прилегающие территории. Также пытается использовать малые штурмовые группы для расширения зоны боевых действий уже на территории Украины", – сказал Демченко.

В Харьковской области наиболее интенсивные попытки российских штурмов происходят в районе Волчанска. Также по линии фронта почти ежедневно пограничники отражают попытки продвижения штурмовых групп врага на Купянском направлении.

Напомним, за прошедшую неделю Силы обороны Украины уничтожили около 7 840 российских оккупантов.

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война российские военные оккупанты штурм Харьковская область Сумская область приграничье ГПСУ
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