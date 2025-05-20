Российская армия ударила ракетами по Сумщине: повреждено предприятие
Сегодня российские войска нанесли ракетный удар по Шосткинской общине. В результате "прилета" повреждено предприятие
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Сумской областной военной администрации.
"Повреждена инфраструктура одного из предприятий. Продолжается аварийно-спасательная операция", — говорится в сообщении.
Последствия вражеского удара врага выясняются.
Напомним, в поселке Большая Писаревка Сумской области россияне атаковали пункт выдачи гуманитарной помощи. Ранения получили двое гражданских.
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