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20 мая 2025, 18:50

Российская армия ударила ракетами по Сумщине: повреждено предприятие

20 мая 2025, 18:50
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Сегодня российские войска нанесли ракетный удар по Шосткинской общине. В результате "прилета" повреждено предприятие

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Сумской областной военной администрации.

"Повреждена инфраструктура одного из предприятий. Продолжается аварийно-спасательная операция", — говорится в сообщении.

Последствия вражеского удара врага выясняются.

Напомним, в поселке Большая Писаревка Сумской области россияне атаковали пункт выдачи гуманитарной помощи. Ранения получили двое гражданских.

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