В Сумской области пограничники спасли раненых гражданских, которых атаковал вражеский дрон
На одном из участков ведения активных боевых действий в Сумской области, украинские пограничники оказали помощь трем гражданским жителям села Юнаковка, которые получили ранения в результате атаки FPV-дрона
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
"Во время очередного налета БпЛА по населенному пункту Юнаковка вражеский FPV-дрон попал недалеко от места пребывания местных жителей, в результате которого трое мужчин получили ранения разной степени. Пограничники оперативно среагировали: оказали первую медицинскую помощь, эвакуировали пострадавших в безопасное место и поддерживали их всю ночь", - говорится в сообщении.
Населённый пункт Юнаковка постоянно находится под постоянными артиллерийскими и авиационными обстрелами российских оккупационных войск.
Напомним, более половины жителей прифронтовых общин Сумщины уже эвакуированы.