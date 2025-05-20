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20 мая 2025, 10:45

В Сумской области пограничники спасли раненых гражданских, которых атаковал вражеский дрон

20 мая 2025, 10:45
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фото: ГПСУ
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На одном из участков ведения активных боевых действий в Сумской области, украинские пограничники оказали помощь трем гражданским жителям села Юнаковка, которые получили ранения в результате атаки FPV-дрона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"Во время очередного налета БпЛА по населенному пункту Юнаковка вражеский FPV-дрон попал недалеко от места пребывания местных жителей, в результате которого трое мужчин получили ранения разной степени. Пограничники оперативно среагировали: оказали первую медицинскую помощь, эвакуировали пострадавших в безопасное место и поддерживали их всю ночь", - говорится в сообщении.

Населённый пункт Юнаковка постоянно находится под постоянными артиллерийскими и авиационными обстрелами российских оккупационных войск.

Напомним, более половины жителей прифронтовых общин Сумщины уже эвакуированы.

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