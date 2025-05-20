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20 травня 2025, 10:45

На Сумщині прикордонники врятували поранених цивільних, яких атакував ворожий дрон

20 травня 2025, 10:45
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фото: ДПСУ
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На одній з ділянок ведення активних бойових дій на Сумщині, українські прикордонники надали допомогу трьом цивільним мешканцям села Юнаківка, які отримали поранення внаслідок атаки FPV-дрона

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Під час чергового нальоту БпЛА по населеному пункту Юнаківка ворожий FPV-дрон влучив неподалік місця перебування місцевих жителів, внаслідок якого троє чоловіків дістали поранення різного ступеню. Прикордонники оперативно зреагували: надали першу домедичну допомогу, евакуювали постраждалих у безпечне місце та підтримували їх цілу ніч", - йдеться у повідомленні.

Населений пункт Юнаківка постійно перебуває під постійними артилерійськими та авіаційними обстрілами з боку російських окупаційних військ.

Нагадаємо, більше половини мешканців прифронтових громад Сумщини вже евакуйовані.

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