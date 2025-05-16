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16 мая 2025, 18:44

Россияне сбросили взрывчатку на пенсионера в Херсонской области

16 мая 2025, 18:44
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фото: иллюстративное
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Российские военные с помощью беспилотника сбросили взрывчатку на 72-летнего жителя города Берислав

Как передает RegioNews, об этом Херсонская областная военная администрация сообщила в Фейсбуке.

Мужчина получил минно-взрывную травму, контузию и ранение предплечья. Ему оказали медицинскую помощь.

Напомним, российские войска обстреляли более 20 населённых пунктов Херсонщины.

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