Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России: информация по состоянию на 5 мая
Вчера, 4 мая, Силы обороны Украины уничтожили еще 1 260 российских захватчиков, пять танков, одну систему РСЗО, восемь боевых бронированных машин, 43 артсистемы, 137 БпЛА оперативно-тактического уровня и 109 единиц автомобильной техники и автоцистерн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 958 тысяч солдат.
Напомним, в апреле российская армия потеряла более 35 тысяч солдат.
В ВСУ назвали потери российских войск за неделюВсе новости »
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