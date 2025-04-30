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30 апреля 2025, 11:10

Оккупанты ударили по Николаевщине беспилотниками: ранены 2 человека

30 апреля 2025, 11:10
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иллюстративное фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 29 апреля, российские войска атаковали Куцурубскую и Очаковскую общины Николаевского района. Из-за обстрелов пострадали мирные жители

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

По имеющимся данным, Куцурубскую общину враг четырежды атаковал FPV-дронами и нанес артиллерийский удар, из-за чего поврежден частный дом.

"В результате вечернего обстрела в с. Днепровское ранена 49-летняя женщина и 51-летний мужчина. Они были доставлены в г. Николаев для оказания медицинской помощи. На утро состояние пострадавших удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Кроме того, в селе Днепровское была повреждена линия электропередач. Электроснабжение оперативно возобновили.

Очаковскую общину оккупанты также атаковали дронами-камикадзе. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска терроризировали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали шесть мирных жителей региона.

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