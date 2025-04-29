Россияне продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру в Сумской области

фото: иллюстративное

Об этом сообщил в Телеграмме начальник Сумской ОВ Олег Григоров, рассказывая о ситуации на территории области, передает RegioNews.

"Пока враг продолжает попытки создать буферную зону на территории нашей области, однако существенного успеха не имеет", - говорится в сообщении.

При этом армия РФ применяет обычную для себя тактику разрушения гражданской инфраструктуры.

Гражданское население полностью из этих населенных пунктов эвакуировано.

Напомним, россияне атаковали 11 общин Сумщины.