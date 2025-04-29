фото: ГСЧС

Ночью 29 апреля в Самаровском районе Днепропетровской области вражеский БпЛА попал в жилой дом. Под завалами оказались дети

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Местные жители самостоятельно вытащили одного ребенка, однако 12-летняя девочка, к сожалению, умерла по дороге в больницу. Еще одну 6-летнюю девочку спасли бойцы ГСЧС и передали медикам.

Пострадали также их родители, но от госпитализации отказались.

В Синельниковском районе в результате удара по предприятию произошел пожар. Предварительно, погибших и пострадавших нет.

К ликвидации последствий вражеской атаки привлечены 27 спасателей и 7 единиц техники.

Напомним, в ночь на 29 апреля российская армия снова массированно направила на Днепропетровщину беспилотники. Силы ПВО уничтожили 7 БпЛА.