Спасатели показали, как доставали 6-летнюю девочку из-под завалов дома на Днепропетровщине
Ночью 29 апреля в Самаровском районе Днепропетровской области вражеский БпЛА попал в жилой дом. Под завалами оказались дети
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Местные жители самостоятельно вытащили одного ребенка, однако 12-летняя девочка, к сожалению, умерла по дороге в больницу. Еще одну 6-летнюю девочку спасли бойцы ГСЧС и передали медикам.
Пострадали также их родители, но от госпитализации отказались.
В Синельниковском районе в результате удара по предприятию произошел пожар. Предварительно, погибших и пострадавших нет.
К ликвидации последствий вражеской атаки привлечены 27 спасателей и 7 единиц техники.
Напомним, в ночь на 29 апреля российская армия снова массированно направила на Днепропетровщину беспилотники. Силы ПВО уничтожили 7 БпЛА.