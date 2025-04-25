На Сумщине пограничники уничтожили два укрытия оккупантов вместе с пехотой
Пограничники из бригады "Стальная граница" нанесли удары по позициям оккупантов на Сумском направлении
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"Враг умеет копать траншеи, но это не аргумент для операторов дронов Vampire бригады ГНСУ "Стальная граница", – говорится в сообщении к видео.
В результате атак были уничтожены два укрытия и пехота оккупантов.
Напомним, ранее воины бригады "Гарт" поразили места сосредоточения личного состава армии РФ, фортификации и технику оккупантов на Волчанском направлении.
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