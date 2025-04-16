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16 апреля 2025, 02:18

Уничтожили технику и средства связи: пограничники остановили штурм россиян на Сумщине

16 апреля 2025, 02:18
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фото: ГПСУ
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Пограничники уничтожили штурмовые группы россиян, технику и средства связи на одном из участков ведения активных боевых действий на Сумском направлении

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"По результатам эффективной работы операторов БпЛА 5 пограничного отряда уничтожены вражеские квадроциклы, средства связи и штурмовые группы россиян, пытающихся зайти на территорию Сумской области", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее пограничники уничтожили технику, склад боеприпасов и комплекс РЭБ "Поле-21" оккупантов Донецкой области.

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