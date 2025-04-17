19:58  17 квітня
Росіяни масово конфіскують квартири в Маріуполі: що відомо
19:09  17 квітня
У Полтаві зіткнулися дві маршрутки: є постраждалі, серед них – дитина
18:20  17 квітня
На Сумщині підлітки напали на 18-річного хлопця з пневматичною зброєю
UA | RU
UA | RU
17 квітня 2025, 22:18

Росіяни обстріляли рятувальників на Сумщині: пошкоджено автомобіль

17 квітня 2025, 22:18
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС Сумщини
Читайте также
на русском языке

Сьогодні на території Глухівської громади ворог завдав два удари по об’єкту критичної інфраструктури

Про це повідомили в ДСНС області, передає RegioNews.

Після першої атаки на місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС для ліквідації пожежі. Проте в ході гасіння рятувальники були змушені екстрено перейти до укриття через повторний обстріл.

Унаслідок другого удару було пошкоджено пожежний автомобіль. Попри загрозу життю та складні умови, вогнеборцям вдалося повністю ліквідувати пожежу.

На щастя, жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, вдень 17 квітня російські війська здійснили удари дроном та БпЛА по об'єктах критичної інфраструктури Глухівської громади на Сумщині.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Сумська область обстріли пожежа ДСНС рятувальники техніка авто
На Сумщині росіяни атакували критичну інфраструктуру
17 квітня 2025, 18:16
Міська влада показала наслідки обстрілу Дніпра
17 квітня 2025, 17:41
Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії: загинули 2 цивільних, поранені 5 містян
17 квітня 2025, 12:30
Всі новини »
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
Зеленський звільнив Мрочка з посади начальника Херсонської МВА
17 квітня 2025, 23:03
Наркотики в іграшках та одязі: на Рівненщині затримали наркодилерку
17 квітня 2025, 22:50
На Харківщині окупанти вдарили по 9-поверхівці: з'явились фото наслідків
17 квітня 2025, 22:15
Синоптики обіцяють до +24°: прогноз погоди на 18 квітня
17 квітня 2025, 21:55
Китай продає Росії артилерію та порох - Зеленський
17 квітня 2025, 21:45
Самогубство курсанта у Хмельницькому: поліція з'ясовує обставини
17 квітня 2025, 21:27
На Київщині зіткнулися авто та мотоцикл: водія двоколісного госпіталізували
17 квітня 2025, 20:56
Росіяни атакували Миколаїв реактивним БпЛА: виникла пожежа
17 квітня 2025, 20:46
Зеленський назвав версії про мотиви нападу на журналіста Макарова в Києві
17 квітня 2025, 20:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Всі публікації »
Сергій Фурса
Віктор Андрусів
Олексій Гончаренко
Всі блоги »