Росіяни обстріляли рятувальників на Сумщині: пошкоджено автомобіль

фото: ДСНС Сумщини

Сьогодні на території Глухівської громади ворог завдав два удари по об’єкту критичної інфраструктури

Про це повідомили в ДСНС області, передає RegioNews.

Після першої атаки на місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС для ліквідації пожежі. Проте в ході гасіння рятувальники були змушені екстрено перейти до укриття через повторний обстріл.

Унаслідок другого удару було пошкоджено пожежний автомобіль. Попри загрозу життю та складні умови, вогнеборцям вдалося повністю ліквідувати пожежу.

На щастя, жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, вдень 17 квітня російські війська здійснили удари дроном та БпЛА по об'єктах критичної інфраструктури Глухівської громади на Сумщині.