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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 3 многоэтажки и 11 частных домов.

Также коккупанты попали в сельхозпредприятие и фермерское хозяйство; повредили газопроводы, гараж и частный автомобиль.

Из-за российских ударов 8 человек получили ранения, из них – один ребенок.

Напомним, в течение 7 апреля оккупанты нанесли почти 600 ударов по 7 населенным пунктам Запорожской области. Обошлось без пострадавших.