Фото: Нацполиция

Во Львовской области разоблачили депутата. Оказалось, что он зарабатывал на "откатах"

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили депутата одного из горсоветов Львовской области. Известно, что он наладил систему откатов на время закупки тепловой энергии. Ежемесячно он получал 6% стоимости поставленного тепла для бюджетных учреждений ежемесячно.

"Во время задержания депутат, который также занимает должность и.о. руководителя коммунального предприятия, сопротивлялся работникам полиции. Он сбил одного из них автомобилем и скрылся с места происшествия", - рассказали правоохранители.

Беглеца задержали. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Днепре трое мужчин наладили схему с солнечными панелями. Они подделали документы о наличии в собственности 139 жилых домов в Днепропетровской области. Там злоумышленники установили комплексы солнечных панелей и производили электроэнергию.

Затем они заключали договоры на продажу государству электроэнергию по цене зеленого тарифа под видом частных домохозяйств. Таким образом, они заработали более 8 миллионов гривен.