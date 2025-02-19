19:58  18 февраля
Суд изменил наказание двум жителям Буковины, напавшим с топорами на работников ТЦК
18:42  18 февраля
На Закарпатье нашли женщину, которая пять дней в легкой одежде блуждала по лесу
17:52  18 февраля
Стало известно, кого могут снять с военного учета в 2025 году
UA | RU
UA | RU
19 февраля 2025, 03:51

Сбил полицейского на авто: на Львовщине разоблаченный на откатах депутат пытался убежать от полиции

19 февраля 2025, 03:51
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Во Львовской области разоблачили депутата. Оказалось, что он зарабатывал на "откатах"

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили депутата одного из горсоветов Львовской области. Известно, что он наладил систему откатов на время закупки тепловой энергии. Ежемесячно он получал 6% стоимости поставленного тепла для бюджетных учреждений ежемесячно.

"Во время задержания депутат, который также занимает должность и.о. руководителя коммунального предприятия, сопротивлялся работникам полиции. Он сбил одного из них автомобилем и скрылся с места происшествия", - рассказали правоохранители.

Беглеца задержали. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Днепре трое мужчин наладили схему с солнечными панелями. Они подделали документы о наличии в собственности 139 жилых домов в Днепропетровской области. Там злоумышленники установили комплексы солнечных панелей и производили электроэнергию.

Затем они заключали договоры на продажу государству электроэнергию по цене зеленого тарифа под видом частных домохозяйств. Таким образом, они заработали более 8 миллионов гривен.

полиция депутат задержание
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
В Черниговской области ликвидировали канал сбыта оружия и боеприпасов
19 февраля 2025, 04:19
На Буковине возле границы с Румынией задержали мужчин в "плащах-невидимках"
19 февраля 2025, 03:31
ВРП уволила судью, которого судили за вождение в пьяном состоянии
19 февраля 2025, 03:03
Рано радоваться: военный эксперт высказался по поводу планирования миротворческих миссий в Украине
19 февраля 2025, 02:51
На Львовщине 47-летнего мужчину приговорили к 3 годам из-за уклонения от призыва
19 февраля 2025, 02:28
На Черниговщине прямо в колонии разоблачили нарко-бизнес
19 февраля 2025, 02:07
На Хмельнитчине во время пожара погибли два человека
19 февраля 2025, 01:53
СБУ задержали агентов РФ в Одесской и Житомирской областях
19 февраля 2025, 01:21
Жителя Тернопольщины, пытавшегося застрелить знакомого из-за долга в $100 тысяч, отправили за решетку
19 февраля 2025, 01:12
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Все публикации »
Лана Зеркаль
Сергей Фурса
Алексей Голобуцкий
Все блоги »