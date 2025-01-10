В Сумской области взрывотехники обезвредили боевую часть сбитого российского дрона
В четверг, 9 января, взрывотехники обезвредили в Сумской области боевую часть очередного ударного беспилотника россиян, сбитого силами обороны
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Утром жительница одного из сел Роменского района нашла возле своего дома полуразрушенный корпус и обломки неизвестного дрона. Женщина издалека сфотографировала найденный объект, поэтому взрывотехники, отправляясь по адресу, уже знали с чем будут иметь дело.
На месте взрывотехники осмотрели остатки ударного беспилотника и установили, что он оснащен мощной боевой частью термобарического действия весом 50 килограмм.
"Если бы она взорвалась при ударе БПЛА о почву, последствия могли бы быть серьезными", – отметили в полиции.
Осмотрев фюзеляж беспилотника, взрывотехники обезвредили его боевую часть и вывезли подальше от села для уничтожения путем подрыва.
Напомним, ранее в Киевской области уничтожили боевую часть вражеского дрона, которая не сдетонировала.