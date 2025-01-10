фото: полиция

В четверг, 9 января, взрывотехники обезвредили в Сумской области боевую часть очередного ударного беспилотника россиян, сбитого силами обороны

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Утром жительница одного из сел Роменского района нашла возле своего дома полуразрушенный корпус и обломки неизвестного дрона. Женщина издалека сфотографировала найденный объект, поэтому взрывотехники, отправляясь по адресу, уже знали с чем будут иметь дело.

На месте взрывотехники осмотрели остатки ударного беспилотника и установили, что он оснащен мощной боевой частью термобарического действия весом 50 килограмм.

"Если бы она взорвалась при ударе БПЛА о почву, последствия могли бы быть серьезными", – отметили в полиции.

Осмотрев фюзеляж беспилотника, взрывотехники обезвредили его боевую часть и вывезли подальше от села для уничтожения путем подрыва.

Напомним, ранее в Киевской области уничтожили боевую часть вражеского дрона, которая не сдетонировала.