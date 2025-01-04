Россияне ударили КАБом по многоэтажке на Сумщине: под завалами могут быть люди
В субботу, 4 января, россияне нанесли авиаудар по Свеской громаде Шосткинского района
Об этом сообщает Сумская ОВА, передает RegioNews.
Захватчики сбросили авиабомбу на жилую многоэтажку. Разрушен один подъезд дома.
Предварительно, ранены двое детей и один взрослый человек.
Проводится аварийно-спасательная операция. Вероятно, под завалами могут быть люди.
Напомним, 4 января россияне обстреляли поселок на Харьковщине. Поврежден многоквартирный дом, погиб мужчина.
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