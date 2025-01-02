Пограничники показали, как сбили российские "шахеды" в Сумской области
В первые сутки нового года российские войска атаковали Украину более сотни дронов-камикадзе типа "Shahed-136/131". Защитники неба Сумской области показали, как приземлили некоторые из них
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"На Сумщине, в результате профессиональной работы, пограничники сбили два вражеских беспилотника", – говорится в сообщении.
Напомним, в Сумском районе Силы обороны сбили ударный беспилотник РФ типа "Shahed 136". Он упал в поле, но не взорвался.
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