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02 января 2025, 14:35

Пограничники показали, как сбили российские "шахеды" в Сумской области

02 января 2025, 14:35
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фото: ГПСУ
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В первые сутки нового года российские войска атаковали Украину более сотни дронов-камикадзе типа "Shahed-136/131". Защитники неба Сумской области показали, как приземлили некоторые из них

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"На Сумщине, в результате профессиональной работы, пограничники сбили два вражеских беспилотника", – говорится в сообщении.

Напомним, в Сумском районе Силы обороны сбили ударный беспилотник РФ типа "Shahed 136". Он упал в поле, но не взорвался.

война пограничники Сумская область дрон БПЛА атака шахед
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