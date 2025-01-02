Ночью украинская ПВО сбила почти 50 российских беспилотников разных типов

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 2 января оккупанты атаковали Украину 72 беспилотниками разных типов. Силы ПВО сбили 47 вражеских дронов, еще 24 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Известно, что противник запустил ударные БПЛА типа "Shahed" и беспилотники других типов из направлений - Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск РФ.

"По состоянию на 08.30 подтверждены сбития 47 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях. Из-за активного противодействия Сил обороны 24 вражеских имитаторы - локационно потеряны (без негативных последствий). Один БпЛА - в воздухе!", - говорится в сообщении.

Напомним, в Сумском районе Силы обороны сбили ударный беспилотник РФ типа "Shahed 136". Он упал в поле, но не взорвался.