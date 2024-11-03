После ракетного удара в Сумской области обнаружили неразорванные кассетные боеприпасы

фото: Конотопская районная государственная администрация

После ракетного удара, который россияне нанесли вечером 2 ноября, в Конотопском районе Сумской области фиксируются остатки кассетных боеприпасов

Об этом сообщила районная военная администрация Конотопа, передает RegioNews.

Как отмечается в сообщении, вчера около 23 часов россияне нанесли удар управляемой авиационной ракетой Х-59/69 с кассетной боеголовкой по территории Поповской и Конотопской территориальных общин.

В результате атаки пострадавших не было, однако при осмотре мест ракетных ударов пиротехники обнаружили неразорванные кассетные суббоеприпасы.

В РВА призывают жителей Конотопского района ни в коем случае не подбирать подозрительные предметы в форме шаров – это взрывоопасные предметы, представляющие высокую опасность и несущие прямую угрозу жизни.

Напомним, на днях взрывотехники обнаружили в Черниговской области остатки сбитой вражеской ракеты Х-59 с кассетной боевой частью.