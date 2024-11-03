Після ракетного удару на Сумщині виявили нерозірвані касетні боєприпаси

фото: Конотопська районна державна адміністрація

Після ракетного удару, який росіяни здійснили увечері 2 листопада, у Конотопському районі Сумської області фіксуються залишки касетних боєприпасів

Про це повідомила Конотопська районна військова адміністрація, передає RegioNews.

Як зазначається у повідомленні, учора, близько 23 години росіяни завдали удару керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з касетною боєголовкою по території Попівської та Конотопської територіальних громад.

Внаслідок атаки постраждалих не було, однак під час огляду місць ракетних ударів піротехніки виявили нерозірвані касетні суббоєприпаси.

В РВА закликають жителів Конотопського району у жодному разі не підбирати підозрілі предмети у формі кульок - це вибухонебезпечні предмети, що становлять високу небезпеку і несуть пряму загрозу життю.

Нагадаємо, днями вибухотехніки виявили на Чернігівщині залишки збитої ворожої ракети Х-59 з касетною бойовою частиною.