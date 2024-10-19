Россияне нанесли ракетный удар по Одессе: повреждено много домов
Ночью 19 октября российские войска нанесли ракетный удар по Одессе
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.
Захватчики попали в частный сектор города, где много жилых домов.
В результате атаки произошло возгорание трехэтажного дома и двух легковушек рядом. Пожар ликвидировали пожарные. Также повреждено более десяти частных домов.
Предварительно люди не пострадали. Правоохранители фиксируют последствия вражеской атаки.
Напомним, днем 18 октября российские войска атаковали дроном Херсон. Из-за взрыва пострадали пятеро коммунальщиков.
17 октября 2024
План победы Зеленского: как эксперты оценивают инициативу президента
Накануне президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде план победы над россией. Этот документ содержит пять основных пунктов относительно того, как заставить рф прекратить войну и по словам...
10 октября 2024
После войны в Украине останутся не более 25 млн человек – социолог Владимир Паниотто
Сколько сегодня граждан в Украине, почему повышение рождаемости даст экономический эффект только через 20 лет и почему без мигрантов из других стран будет невозможно восстановить Украину — обо всем эт...
04 октября 2024
Ежедневные атаки "шахедов": новая тактика россиян или экономия ракет?
В течение сентября россияне ежесуточно запускали в сторону Украины свои боевые дроны. Это своеобразный антирекорд для нашей страны, ведь до сих пор таких масштабных ежедневных атак не было раньше с на...
03 октября 2024
Как изменится жизнь украинцев в октябре: "письма счастья" от ТЦК, сниженный тариф за свет и кэшбек за отечественные товары
Октябрь принесет много изменений в жизнь украинцев. Почему не следует забыть подать документы на получение субсидии для нуждающихся, а также, кто может рассчитывать на оплату за электроэнергию почти в...
На Киевщине в результате пожара из-за обогревателя погибла женщина
19 октября 2024, 19:10В Одесской области иностранец пытался подкупить пограничника, чтобы попасть в Украину
19 октября 2024, 18:19Оккупанты обстреляли Купянск: погибла женщина
19 октября 2024, 17:34На Хмельнитчине легковушка в результате ДТП врезалась в дерево: трое пострадавших
19 октября 2024, 16:53На Черниговщине потушили масштабный пожар, длившийся в течение месяца
19 октября 2024, 16:24В Киевской области тракторист нашел в поле остатки ракеты "Торнадо-С"
19 октября 2024, 15:50Россияне атаковали дронами Полтавщину: есть повреждения
19 октября 2024, 15:25Под Одессой застрелили известного бизнесмена Геннадия Бейбутяна
19 октября 2024, 14:56Смертельное ДТП под Днепром: водитель Mitsubishi врезался в стелу, ее часть упала на авто
19 октября 2024, 14:27Удар по Шостке на Сумщине: под завалами нашли тело мужчины, количество раненых выросло
19 октября 2024, 14:11
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
План победы Зеленского: как эксперты оценивают инициативу президента
После войны в Украине останутся не более 25 млн человек – социолог Владимир Паниотто
Все блоги »