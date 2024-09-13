фото: из социальных сетей

В Конотопе Сумской области сегодня скончался мужчина, получивший ранения во время массированной российской атаки на город 12 сентября

Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин, передает RegioNews.

Он уточнил, что 42-летний Денис Горох ехал помогать людям после первых прилетов по Конотопу, но сам получил ранения. Мужчина скончался в больнице после обеда 13 сентября.

"Завтра объявляю День Траура по погибшему в результате террористического нападения кацапов на наш город. Давайте чествуем нашего жителя должным образом", — призвал Артем Семенихин.

Напомним, в ночь на 12 сентября кафиры ударили по Конотопу в Сумской области дронами-камикадзе. Войска РФ нанесли массированный авиационный удар "шахедами" по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры Конотопской общины. Ситуация с электроснабжением в Конотопе критическая.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников пострадали 14 жителей Конотопа.