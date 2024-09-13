Авиаудар по Ямполю на Сумщине: увеличилось количество погибших и раненых

фото: полиция

В результате авиаудара, который российские войска совершили утром, 13 сентября, в Ямполе на Сумщине погибли два человека, еще девять местных жителей получили ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Сумской области.

В сообщении отмечается, что армия РФ нанесла авиаудары четырьмя авиационными бомбами по поселку Ямполь Шосткинского района.

В результате атаки погибли гражданские мужчины 54 и 60 лет, еще девять местных жителей получили ранения.

Также известно, что повреждения получили административное здание, школа, аптека, магазин, банковское учреждение, два трактора и автомобиль.

Напомним, ранее было известно об одном погибшем и троих раненых в результате обстрела Ямполя.