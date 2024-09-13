После российского авиаудара в Ахтырке из-за стресса умерли две женщины

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Две пожилые женщины скончались после российской атаки по городу 13 сентября, ранения они не получили ранения

Об этом сообщил директор КУ Ахтырского дома-интерната для пожилых людей и лиц с инвалидностью Виктор Токарев, передает RegioNews со ссылкой на Суспільне.

"В нашем заведении на втором этаже в актовом зале посыпались окна. Там были женщины, две от стресса умерли. Будем их хоронить”, – отметил Виктор Токарев.

Напомним, 13 сентября, около 04:45 оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на гражданскую инфраструктуру города Ахтырка Сумской области. В результате российской атаки поврежден многоэтажный дом, три автомобиля, хозяйственные постройки и помещения местного предприятия.