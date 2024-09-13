В Конотопе на Сумщине открылся центр рекрутинга в армию

фото: mil.gov.ua

В городе Конотоп на Сумщине, недавно подвергшемся массированному обстрелу со стороны россии, открылся центр рекрутинга в армию

Об этом сообщает Минобороны Украины, передает RegioNews.

Теперь получить всю необходимую информацию и рекрутироваться можно по адресу: проспект Червоной Калины, 13 в помещении ЦНАПа или по телефону: +38 (098) 091 7383. Центр работает в понедельник, среду и пятницу с 8:00 до 15:00, а во вторник и четверг с 8:00 до 17:00.

Это четвертый центр в Сумской области, открытый в сотрудничестве Министерства обороны Украины, областных и районных администраций и органов местного самоуправления. Всего в Украине на 13 сентября работает 36 центров рекрутинга украинской армии.

Рекрутироваться могут люди с 18 до 60 лет. Для медиков, психологов и людей от 18 до 25 лет предусмотрен контракт сроком на 1 год.

Подробную информацию об адресах и графике работы центров рекрутинга украинской армии можно узнать по адресу.

Напомним, в результате массированной атаки беспилотников на объекты критической и гражданской инфраструктуры Конотопа в Сумской области 12 сентября пострадали 14 жителей города.