Россияне ударили по Ямполю в Сумской области: погиб мужчина, есть значительные разрушения

фото: прокуратура

Утром 13 сентября армия РФ атаковала Ямполь в Сумской области тремя управляемыми авиационными бомбами. В результате ударов погиб 60-летний мужчина. Также три человека ранены, среди них ребенок

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, передает RegioNews.

Атака произошла около 9:00. По данным следствия, погиб 60-летний мужчина, ехавший на своем автомобиле поселком.

Также за медицинской помощью обратились три гражданских, среди которых ребенок. Повреждены частные домовладения, помещения аптеки.

Днем 12 сентября армия РФ также нанесла удары по Ямполю. Тогда погибла 41-летняя женщина, находившаяся на территории собственного домовладения.

Напомним, 13 сентября, около 04:45 кафиры сбросили управляемую авиабомбу на гражданскую инфраструктуру города Ахтырка Сумской области. В результате российской атаки поврежден многоэтажный дом, три автомобиля, хозяйственные постройки и помещения местного предприятия.