Президент уволил главу Шосткинского района на Сумщине

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Как передает RegioNews, об этом говорится в распоряжении №557/2021-рп, что обнародовано на сайте главы государства.

Уволить Тарасюк Оксану Николаевну с должности председателя Шосткинской районной государственной администрации Сумской области согласно поданному ею заявлению", - говорится в распоряжении.

Тарасюк была назначена Зеленским на эту должность 24 апреля 2021 года.

Напомним, что в конце сентября Президент Владимир Зеленский уволил Юрия Денисовца с должности председателя Житомирской районной государственной администрации Житомирской области. Чиновника уволили согласно поданному им заявлению.