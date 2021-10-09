14:13  09 октября
На Ровенщине не будут допускать к обучению непривитых от полиомиелита детей
10:44  09 октября
В Кабмине кресла могут потерять от трех до пяти министров - Арахамия
10:02  09 октября
Оккупанты на Донбассе стреляли из запрещенных вооружений, есть раненый
UA | RU
UA | RU
09 октября 2021, 10:21 110

Президент уволил главу Шосткинского района на Сумщине

09 октября 2021, 10:21 110
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Оксану Тарасюк с должности председателя Шосткинской районной государственной администрации Сумской области

Как передает RegioNews, об этом говорится в распоряжении №557/2021-рп, что обнародовано на сайте главы государства.

Уволить Тарасюк Оксану Николаевну с должности председателя Шосткинской районной государственной администрации Сумской области согласно поданному ею заявлению", - говорится в распоряжении.

Тарасюк была назначена Зеленским на эту должность 24 апреля 2021 года.

Напомним, что в конце сентября Президент Владимир Зеленский уволил Юрия Денисовца с должности председателя Житомирской районной государственной администрации Житомирской области. Чиновника уволили согласно поданному им заявлению.

увольнение заявление президент Сумская область указ

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Взять на крючок. Кто и зачем вспомнил о земельных сделках Труханова и Галантерника
Прощание с Разумковым: как Зеленский ничего не выиграл и лишь развязал своему бывшему партнеру руки
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram