Президент звільнив голову Шосткинського району на Сумщині
Президент України Володимир Зеленський звільнив Оксану Тарасюк з посади голови Шосткинської районної державної адміністрації Сумської області
Як передає RegioNews, про це йдеться у розпорядженні №557/2021-рп, що оприлюднене на сайті глави держави.
Звільнити Тарасюк Оксану Миколаївну з посади голови Шосткинської районної державної адміністрації Сумської області згідно з поданою нею заявою", - йдеться в розпорядженні.
Тарасюк була призначена Зеленським на цю посаду 24 квітня 2021 року.
Нагадаємо, що наприкінці вересня Президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Денисовця з посади голови Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області. Посадовця звільнили згідно з поданою ним заявою.
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