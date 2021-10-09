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09 жовтня 2021, 10:21 110

Президент звільнив голову Шосткинського району на Сумщині

09 жовтня 2021, 10:21 110
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Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський звільнив Оксану Тарасюк з посади голови Шосткинської районної державної адміністрації Сумської області

Як передає RegioNews, про це йдеться у розпорядженні №557/2021-рп, що оприлюднене на сайті глави держави.

Звільнити Тарасюк Оксану Миколаївну з посади голови Шосткинської районної державної адміністрації Сумської області згідно з поданою нею заявою", - йдеться в розпорядженні.

Тарасюк була призначена Зеленським на цю посаду 24 квітня 2021 року.

Нагадаємо, що наприкінці вересня Президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Денисовця з посади голови Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області. Посадовця звільнили згідно з поданою ним заявою.

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