В Сумах из-за жары возник дефицит питьевой воды

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Вопрос строительства новых артезианских скважин является насущным и актуальным. Городу не хватает воды. Особенно в жаркие летние дни", - говорится в заметке.

Отмечается, что для решения проблемы с водой в Сумах надо пробурить хотя бы пять новых артезианских скважин - по одной на каждом из водозаборов. Строительство одной стоит около 30 млн грн.

Напомним, ранее на Черниговщине возникла катастрофа с питьевой водой.