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29 июня 2021, 13:28 711

В Сумах из-за жары возник дефицит питьевой воды

29 июня 2021, 13:28 711
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Фото из открытых источников
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В Сумах из-за жары возник ряд проблем с питьевой водой

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Вопрос строительства новых артезианских скважин является насущным и актуальным. Городу не хватает воды. Особенно в жаркие летние дни", - говорится в заметке.

Отмечается, что для решения проблемы с водой в Сумах надо пробурить хотя бы пять новых артезианских скважин - по одной на каждом из водозаборов. Строительство одной стоит около 30 млн грн.

Напомним, ранее на Черниговщине возникла катастрофа с питьевой водой.

Украина вода Сумы коммунальные услуги город

 
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