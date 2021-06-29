У Сумах через спеку виник дефіцит питної води

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У Сумах через спеку виникла низка проблем з питною водою

Про це пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Питання будівництва нових артезіанських свердловин є нагальним та актуальним. Місту не вистачає води. Особливо в спекотні літні дні", - йдеться у дописі.

Зазначається, що для розв’язання проблеми з водою в Сумах треба пробурити хоча б п'ять нових артезіанських свердловин - по одній на кожному з водозаборів. Будівництво однієї коштує близько 30 млн грн.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині виникла катастрофа з питною водою.