В Сумах будут судить экс-проректора университета за взяточничество

Теперь ему грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет

Теперь ему грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет

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Офисом Генерального прокурора направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего проректора Сумского государственного педагогического университета по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды служебным лицом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса прокуратуры, передает RegioNews. По данным следствия, в августе - октябре 2020 года на то время проректор по административно-хозяйственной работе государственного университета, пользуясь служебным положением, требовал от гражданина 5 тысяч долларов за передачу в пользование помещения овощехранилища, которое стоит на балансе университета. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Ранее на Донетчине задержали заместителя мэра одного из городов во время получения взятки.

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