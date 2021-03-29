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29 марта 2021, 12:52 1072

В Сумах будут судить экс-проректора университета за взяточничество

29 марта 2021, 12:52 1072
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Теперь ему грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет
Теперь ему грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет
Фото: из открытых источников
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Офисом Генерального прокурора направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего проректора Сумского государственного педагогического университета по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды служебным лицом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, в августе - октябре 2020 года на то время проректор по административно-хозяйственной работе государственного университета, пользуясь служебным положением, требовал от гражданина 5 тысяч долларов за передачу в пользование помещения овощехранилища, которое стоит на балансе университета.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее на Донетчине задержали заместителя мэра одного из городов во время получения взятки.

взятка ректор Офис генпрокурора прокуратура уголовное дело

 
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