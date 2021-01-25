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25 січня 2021, 10:39 80

У Конотопі на виборах мера перемагає "свободівець” Семенихін - "Чесно"

25 січня 2021, 10:39 80
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Явка у день голосування склала 30,8%
Явка у день голосування склала 30,8%
Фото: з відкритих джерел
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У Конотопі, що у Сумській області, всі дільниці, окрім однієї, яка уточнює протоколи, вже здали свої документи до територіальної виборчої комісії. За їхніми підрахунками, перемагає представник "Свободи" Артем Семенихін.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на рух "Чесно".

Зазначається, що після перемоги Артема Семенихіна у "Свободи" загалом по України 19 міських голів, і ця партія посідає дев’яте місце за кількістю обраних мерів.

Відомо, що Семенихіна вже обирали мером Конотопа у 2015 році. Однак, тоді він не мав підтримки більшості депутатського корпусу і його усували з посади двома третинами голосів.

У серпні 2018 року депутати міськради проголосували за дострокову відставку Семеніхіна. 5 липня 2019 року Сумський окружний адміністративний суд відновив його на посаді мера. Він повернувся до виконання обов'язків.

Нагадаємо, у неділю, 24 січня, у Конотопі проходили повторні місцеві вибори - обирали міського голову. Повторні вибори були призначені через те, що обраний на цю посаду мер Олександр Луговий помер від ускладнень спричинених коронавірусною інфекцією у листопаді 2020 року.

Раніше повідомлялось, що 24 січня у 13 областях України відбувалися повторні місцеві вибори мера, депутатів міських, селищних та сільських рад.

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