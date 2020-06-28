Мэр Конотопа под посольством РФ сжег российский флаг

Глава города также передал "привет" Анатолию Шарию

Глава города также передал "привет" Анатолию Шарию

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на видео сообщение мэра в Facebook.

"Так же красиво будет гореть Кремль", - подписал видео Семенихин.

Помимо этого, мэр города передал "привет" блогеру Анатолию Шарию, объяснив это тем, что ранее тот снял о нем ролик, из которого Семенихину стало известно, что его "самый большой грех" - это сожжение российского флага в зоне АТО.

Поэтому, Толик Шарий передаю тебе привет и торжественно сжигаю твой флаг. Это вот эта тряпка. Пусть твои владельцы тебе звонят и говорят: "Зачем ты такое делаешь, и теперь российские флаги жгут прямо под посольством" - сказал мэр.

Напомним, ранее Семенихин заявлял, что нашел пять гранат в своем авто. Он считает это покушением на убийство.