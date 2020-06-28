10:51  28 июня
В Украине за сутки выявили более 900 новых случаев коронавируса
15:46  28 июня
Более сотни населенных пунктов на Прикарпатье остаются под водой
10:18  28 июня
Ситуация в ООС: трое украинских военных получили ранения, один погиб
UA | RU
UA | RU
28 июня 2020, 14:50 5

Мэр Конотопа под посольством РФ сжег российский флаг

28 июня 2020, 14:50 5
Читайте також українською мовою
Глава города также передал "привет" Анатолию Шарию
Глава города также передал "привет" Анатолию Шарию
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Мэр Кононтопа Артем Семенихин сжег флаг России напротив посольства страны-агрессора.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на видео сообщение мэра в Facebook.

"Так же красиво будет гореть Кремль", - подписал видео Семенихин.

Помимо этого, мэр города передал "привет" блогеру Анатолию Шарию, объяснив это тем, что ранее тот снял о нем ролик, из которого Семенихину стало известно, что его "самый большой грех" - это сожжение российского флага в зоне АТО.

Поэтому, Толик Шарий передаю тебе привет и торжественно сжигаю твой флаг. Это вот эта тряпка. Пусть твои владельцы тебе звонят и говорят: "Зачем ты такое делаешь, и теперь российские флаги жгут прямо под посольством" - сказал мэр.

Напомним, ранее Семенихин заявлял, что нашел пять гранат в своем авто. Он считает это покушением на убийство.

Россия флаг Посольство РФ Сумская область Конотоп
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Галицкая тройка: на кого ставит "Слуга народа" в самом "незеленом" регионе Украины
Монополия на Тернопольщине: сколько и кому платит единственный владелец автовокзалов региона
Все публикации »
Геннадий Москаль
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »