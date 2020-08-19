СБУ блокировала работу центра, который занимался оптимизацией налогов

Правоохранители провели шесть одновременных обысков на Житомирщине, Киевщине и в столице

Правоохранители провели шесть одновременных обысков на Житомирщине, Киевщине и в столице

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала деятельность межрегионального центра минимизации налоговых платежей, который "обслуживал" крупных сельхозпроизводителей из нескольких областей страны.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

В рамках досудебного расследования установлено, что организатором центра является киевский бизнесмен, который занимается реализацией топлива. Он создал ряд фиктивных фирм, через которые, используя физических лиц предпринимателей, реализовывал топливо за наличные

По официальным документам якобы хранилась продукция на нефтебазе коммерсанта в Житомирской области. Это позволяло злоумышленнику искусственно отражать в отчетности наличие остатков продукции", - сообщили в пресс-центре.

Известно, что бухгалтеры изготавливали документацию для фиктивной продажи топлива клиентам центра. Это позволяло "покупателям" противоправно минимизировать уплату налогов в государственный бюджет. Так, по документации горючее реализовывали по завышенным ценам, что искусственно и существенно увеличивало затраты аграриев на выращивание и сбор сельхозпродукции.

Среди клиентов центра - крупные частные и государственные агропромышленные предприятия.

По предварительным подсчетам, в течение 2019-2020 годов фигуранты уголовного производства "помогли" аграриям в формировании незаконного налогового кредита по НДС на более 12 миллионов гривен. Организаторы центра получали за свои "услуги" 5-6% от суммы.

Правоохранители провели шесть одновременных обысков на Житомирщине, Киевщине и в столице. Изъята оргтехника со сформированными документами, первичную бухгалтерскую документацию и черновые записи дельцов.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов или сборов, если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Напомним, СБУ разоблачила межрегиональную группу, которая выводила в тень миллионы гривен госпредприятий. Ежемесячно банда "отмывала" почти полмиллиарда гривен.