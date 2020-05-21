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21 мая 2020, 10:04 5

В Украине и за ее пределами отмечают День вышиванки

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21 мая 2020, 10:04 5
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Украинская вышиванка является одним из ярких символов украинской культуры
pixabay.com
Украинская вышиванка является одним из ярких символов украинской культуры

В третий четверг мая в Украине традиционно отмечают День вышиванки. Данный праздник хоть и не является официальным, но отмечают его не только в Украине, но и за ее пределами все те, кому близка украинская культура и история. 

Об этом пишет RegioNews.

Предысторией возникновения праздника является инициатива студенческой молодежи факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого университета имени Юрия Федьковича. В 2006 году они предложили один день года посвятить украинской вышиванке. Можно сказать, что праздник существовал и отмечался в узком кругу, но в 2014 году - судьбоносном в истории нашей страны, он пошел не только за пределы кружка сознательного украинского студенчества, но и за пределы самой Украины.

Третий четверг мая выбран не случайно. Учредители акции настаивают на том, чтобы День вышиванки приходился именно на будни, а не на выходной, отмечая, что вышиванка - органическая составляющая жизни и культуры украинцев.

Украинская вышиванка, наравне с украинской писанкой является одним из ярких символов украинской культуры. К тому же, надевая вышитую рубашку, демонстрируешь не только ее красоту и уникальность, но и подтверждаешь свою принадлежность к вековечной украинской культурной традиции.

В этом году поисковый сервис Google создал яркий дудл ко Дню вышиванки.

Google на странице поиска создал дудл с орнаментами, которые напоминают вышиванку, – и так поздравил украинцев.


праздник украинцы культура вышиванка
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