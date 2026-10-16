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16 октября 2026, 11:22

Украина исчерпала запасы ракет Patriot: что говорят источники WP

16 октября 2026, 11:22
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Украина исчерпала запасы ракет-перехватчиков для американских систем противовоздушной обороны Patriot, которые критически важны для перехвата российских баллистических ракет

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на двух украинских чиновников и представителя НАТО, передает RegioNews.

По данным издания, по состоянию на 7 октября Украина имела всего 10 ракет для систем Patriot. Впоследствии они были использованы при отражении российских атак.

"Ситуация крайне напряженная", – подчеркнул украинский чиновник.

О критичном дефиците ракет к Patriot также сообщал телеканал CNN. По данным его источника, недостаток перехватчиков помешал украинской противовоздушной обороне сбить российские баллистические цели во время последней массированной атаки.

Одной из причин дефицита боеприпасов явился рост их использования на фоне войны на Ближнем Востоке. По приведенным в материале данным, только за первый месяц войны с Ираном США использовали более тысячи перехватчиков Patriot и THAAD.

Вашингтон определил ускорение производства ракет одним из приоритетов. В то же время изготовление одного перехватчика может занять до 36 месяцев.

Ранее ракеты для Украины поступали, в частности через программу PURL – механизм, в рамках которого европейские страны финансируют закупку американского вооружения для Украины.

Представитель НАТО заверил, что программа продолжает работать, а боеприпасы для противовоздушной обороны, в частности ракеты-перехватчики Patriot, продолжают поступать.

В то же время украинское чиновник отметил, что с мая поставки стали нерегулярными. По его словам, нет уверенности, когда именно поступит следующая партия ракет.

Напомним, Европейская комиссия 11 сентября приняла решение о выделении Украине 6,1 млрд евро на закупку беспилотников и ракет-перехватчиков PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot.

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