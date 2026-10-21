В Ивано-Франковске застройщиков подозревают в мошенничестве более чем на 235 млн грн

Фото: Офис Генерального прокурора

В Ивано-Франковске установили окончательное количество пострадавших по делу о строительной афере — 256 инвесторов, которые вложили более 235 млн гривен в семь так и не достроивших жилых комплексов. Трое подозреваемых скрываются за границей

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews .

13 октября 2026 года прокуроры заочно сообщили об изменении ранее объявленного подозрения одному из фигурантов и о новом подозрении. В настоящее время готовят материалы для публикации красных оповещений Интерпола (Red Notice), которые могут способствовать установлению местонахождение подозреваемых, их задержанию и последующей экстрадиции в Украину.

По данным следствия, в 2017-2022 годах 46-летний местный предприниматель, владелец и основатель 15 строительных компаний, действовал вместе с родственником и знакомым. Они привлекали деньги инвесторов, продавая квартиры и нежилые помещения на этапе строительства.

В то же время, компании, по версии следствия, не имели необходимых разрешений на выполнение строительных работ, подключение инженерных сетей и ввод объектов в эксплуатацию.

Для каждого жилищного комплекса создавали отдельную компанию. Денежные средства, полученные от покупателей, переводили на счета подконтрольных обществ, скрывая реальное финансовое состояние предприятий.

В общей сложности речь идет о семи жилых комплексах, которые остались недостроенными. Потерпевшими по делу признали 256 инвесторов, а сумма нанесенного ущерба превышает 235 млн гривен.

В прокуратуре отмечают, что все трое подозреваемых находятся за границей. Их уже объявляли в международный розыск в 2023-2025 годах.

Фигурантам инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц, а также легализацию доходов, полученных преступным путем. Организатору дополнительно инкриминируют умышленное уклонение от уплаты налогов.

Напомним, в Тернопольской области мошенники выманили у застройщика более 2 млн долларов . Два адвоката и их сообщник предложили знакомому организовать выделение под новостройку земли, которая находилась в пользовании воинской части.